Эксклюзив за $15 миллионов: на аукцион выставили победный болид Михаэля Шумахера (фото)

На Ferrari 248 F1 Михаэль Шумахер выиграл пять Гран-при в чемпионате "Формулы-1" 2006 года. Болид оснащен 2,4-литровым 750-сильным V8.

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В Нью-Йорке на аукцион RM Sotheby's выставили болид "Формулы-1" Ferrari 248 F1 2006 года. Его оценивают в 15 миллионов долларов, ведь на нем успешно выступал Михаэль Шумахер. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Болид оснащен 750-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

Всего собрали всего 8 Ferrari 248 F1. Это был первый болид, созданный в соответствии с новым регламентом, который уменьшил объем двигателей в "Формуле-1" с 3,0 до 2,4 л.

Для авто разработали полностью новый V8 мощностью 750 л. с. В паре с ним работала 7-ступенчатая роботизированная КПП. Масса карбонового болида составляет 600 кг.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: RM Sotheby's

За рулем этого Ferrari 248 F1 с номером шасси 254 Михаэль Шумахер принял участие в 10 этапах чемпионата 2006 года и выиграл 5 из них — Гран-при Сан-Марино, Европы, США, Франции и Германии.

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Впрочем, чемпионом "Формулы-1" 2006 года стал Фернандо Алонсо на Renault, а Михаэль Шумахер покинул Ferrari и приостановил выступления в гонках на несколько лет.

Шумахер добыл пять побед на этом Ferrari 248 F1 Фото: RM Sotheby's

После завершения сезона этот Ferrari 248 F1 использовал для тестов преемник Шумахера Кими Ряйкконен. В 2007 году авто выкупил нынешний владелец и 17 лет хранил его в своей коллекции. Изначально он тестировал авто на треке Фиорано, однако последние 10 лет болид не эксплуатировался. В 2017 году его демонстрировали в музей Петерсена в США на выставке, посвященной 70-летию Ferrari.

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