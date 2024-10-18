Ексклюзив за $15 мільйонів: на аукціон виставили переможний болід Міхаеля Шумахера (фото)

На Ferrari 248 F1 Міхаель Шумахер виграв п'ять Гран-прі в чемпіонаті "Формули-1" 2006 року. Болід оснащений 2,4-літровим 750-сильним V8.

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У Нью-Йорку на аукціон RM Sotheby’s виставили болід "Формули-1" Ferrari 248 F1 2006 року. Його оцінюють у 15 мільйонів доларів, адже на ньому успішно виступав Міхаель Шумахер. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Болід оснащений 750-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

Усього зібрали лише 8 Ferrari 248 F1. Це був перший болід, створений у відповідності з новим регламентом, який зменшив об’єм двигунів у "Формулі-1" із 3,0 до 2,4 л.

Для авто розробили повністю новий V8 потужністю 750 к. с. У парі з ним працювала 7-ступінчаста роботизована КПП. Маса карбонового боліда становить 600 кг.

Автомобіль чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

За кермом цього Ferrari 248 F1 з номером шасі 254 Міхаель Шумахер взяв участь у 10 етапах чемпіонату 2006 року та виграв 5 із них – Гран-прі Сан-Маріно, Європи, США, Франції та Німеччини.

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Утім, чемпіоном "Формули-1" 2006 року став Фернандо Алонсо на Renault, а Міхаель Шумахер залишив Ferrari і призупинив виступи в перегонах на кілька років.

Шумахер добув пять перемог на цьому Ferrari 248 F1 Фото: RM Sotheby's

Після завершення сезону цей Ferrari 248 F1 використовував для тестів наступник Шумахера Кімі Ряйкконен. У 2007 році авто викупив нинішній власник і 17 років зберігав його у своїй колекції. Спочатку він тестував авто на треку Фіорано, проте останні 10 років болід не експлуатувався. У 2017 році його демонстрували в музей Петерсена в США на виставці, присвяченій 70-річчю Ferrari.

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