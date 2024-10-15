Первый электромобиль Cadillac Escalade подорожал в 4 раза за считанные минуты (фото)

Электромобиль Cadillac Escalade IQ достигает 5,7 м в длину и оснащен 760-сильной установкой. Запас хода внедорожника составляет 740 км.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали первый серийный Cadillac Escalade IQ. За электрический внедорожник отдали 550 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Цена Cadillac Escalade IQ составляет 132 000 долларов, то есть за несколько минут аукциона он дорожал в 4 раза. Причиной этого является не только VIN 001, но и цель аукциона. Все собранные средства передадут на благотворительность — в фонд помощи детям Детройта.

Все полученные средства передали на благотворительность Фото: Barrett-Jackson

Первый серийный электромобиль Cadillac Escalade IQ окрашен в черный цвет, а его салон отделан темно-серой кожей. С молотка ушла семиместная версия модели.

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Внедорожник оснащен панорамной крышей, электроприводом дверей, акустикой AKG с 36 динамиками, парковочным автопилотом, системой полуавтономного движения, электроприводом, вентиляцией и массажем кресел первых двух рядов.

Запас хода Cadillac Escalade IQ составляет 740 км Фото: Barrett-Jackson

Напомним, что новый Cadillac Escalade IQ достигает 5,7 м в длину и оснащен двумя моторами общей мощностью 760 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 5 с, а батарея на 212 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 740 км.

Ранее в Великобритании за $420 000 ушел с молотка винтажный мотоцикл 1936 года.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили американский прообраз "Чайки".