Прообраз "Чайки": на аукцион выставили редкое роскошное авто из США (фото)

Packard Carribean — редкое роскошное авто, дизайн которого скопировали при создании "Чайки" ГАЗ-13. В 1956 году выпустили всего 276 таких кабриолетов.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили кабриолет Packard Carribean 1956 года. За роскошное авто планируют получить от 75 000 до 100 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Авто оснащено 310-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

Packard Carribean выпускали с 1953 по 1956 год и он был флагманской имиджевой моделью американской марки. В 1956 году выпустили всего 276 таких кабриолетов.

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5,5-метровое авто имеет знакомый вид и это неудивительно, ведь именно оно стало прообразом для "Чайки" ГАЗ-13 и ЗИЛ-111. У трех авто почти идентичный дизайн фар, знакомая решетка радиатора и кили на задних крыльях похожи. Конечно же, в отделке использовали немало хрома.

Packard Carribean достаточно богато оснащен Фото: RM Sotheby's

В салоне Packard Carribean можно заметить кнопочный блок управления автоматической КПП, который также позаимствовали для ГАЗ-13. Флагманская модель Packard получила радио, усилитель руля, электроприводы стеклоподъемников, сидений, и мягкой крыши.

Вместо рычага автоматической КПП установлены кнопки Фото: RM Sotheby's

Под капотом установлен 6,1-литровый 310-сильный V8. Кабриолет прошел полную реставрацию и идеально выглядит.

Между прочим, на аукцион выставили и раритетный винтажный Ferrari Анджелины Джоли.

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