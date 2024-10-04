Самый редкий и самый дорогой Jaguar в истории продают за 13 миллионов евро (фото)
Изготовили всего 16 суперкаров Jaguar XKSS 1957 года. Кабриолет создан на базе гоночного авто и способен развить 240 км/ч.
В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили Jaguar XKSS 1957 года. За спортивное авто планируют получить до 11 миллионов фунтов стерлингов (13 млн евро). О нем рассказали на сайте аукционного дома.
Кабриолет Jaguar XKSS — самая ценная серийная модель за всю историю британской марки. По сути, это один из первых в мире суперкаров.
XKSS — серийная версия гоночного Jaguar D-Type, который трижды триумфовал в легендарных гонках "24 часа Ле-Мана". Его изюминкой был инновационный, по тем временам, кузов типа монокок из алюминия.
Благодаря ему масса Jaguar XKSS составила всего 921 кг. Кабриолет с 3,4-литровой рядной шестеркой на 260 л. с. способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 240 км/ч.
Jaguar XKSS — настоящий раритет. Планировалось выпустить 25 таких авто, однако удалось собрать только 16 суперкаров, потому что остальные недостроенные авто уничтожил пожар на заводе Jaguar.
Конкретно этот XKSS начинал жизнь, как гоночный Jaguar D-Type, однако позже был переделан в дорожное авто. Спортивное авто имело немало владельцев и в разное время хранилось в коллекциях в Великобритании, Австралии и Германии. Суперкар Jaguar хорошо сохранился, а в комплекте с ним идет немало оригинальных запчастей.
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