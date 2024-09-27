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Авто

На аукцион выставили роскошное авто Альфреда Хичкока (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Bentley S1 Continental Flying Spur принадлежал Альфреду Хичкоку

Изготовлено всего 16 седанов Bentley S1 Continental Flying Spur и один из них приобрел знаменитый режиссер Альфред Хичкок. Авто имеет роскошный салон и может разгоняться до 193 км/ч.

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В США на аукционе Bring a Trailer продается роскошный седан Bentley S1 Continental Flying Spur 1958 года. Автомобиль принадлежал знаменитому режиссеру фильмов ужасов Альфреду Хичкоку. О нем рассказали на сайте аукциона.

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Изготовлено всего 16 седанов Bentley S1 Continental Flying Spur
Фото: Bring a Trailer

Альфред Хичкок приобрел Bentley S1 Continental Flying Spur новым в Калифорнии в июле 1958 года. Сохранена оригинальная документация на авто, а также заметки режиссера, которые обнаружили в салоне.

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Салон отделан кожей и деревом
Фото: Bring a Trailer

Хичкок впоследствии продал Bentley и впоследствии авто несколько раз переходило из рук в руки. В 2006 году седан прошел реставрацию и был перекрашен из серого в зеленый цвет.

Bentley S1 Continental Flying Spur, Bentley S1 Continental, Bentley S1, Bentley S1, Альфред Хичкок, авто Хичкока Fullscreen
Автомобиль прошел реставрацию
Фото: Bring a Trailer

Даже если не брать во внимание звездного владельца, то модель очень ценная. Всего выпустили всего 16 спортивных седанов Bentley S1 Continental Flying Spur с элегантным кузовом от ателье Mulliner.

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Автомобиль оснащен 4,9-литровой рядной шестеркой мощностью 178 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен развить 193 км/ч.

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Фото: Bring a Trailer

Салон Bentley S1 Continental Flying Spur отделан дорогой кожей и деревом, а комплектация включает кондиционер, люк, усилитель руля и современную магнитолу JVC. В комплекте с авто идет коллекция фильмов Альфреда Хичкока на DVD.

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