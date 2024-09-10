Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Четырехдверный суперкар: Bentley показали сверхмощное представительское авто (фото)

Bentley Flying Spur, новый Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur
Фото: Bentley | Bentley Flying Spur почти не изменился внешне

Седан Bentley Flying Spur получил вместо 6,0-литрового W12 новую гибридную установку на 782 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и проехать 76 км в электрическом режиме.

Related video

В Великобритании дебютировал новый Bentley Flying Spur. Роскошный представительский седан прошел модернизацию и поступит в продажу с конца года по цене примерно 250 000 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте Bentley.

Bentley Flying Spur 2025, новый Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur Fullscreen
Седан получил 782-сильную гибридную установку
Фото: Bentley

Главное изменение в Bentley Flying Spur 2025 — под капотом. 6,0-литровый W12 теперь не доступен для седана и его место заняла гибридная установка от купе Bentley Continental GT.

Новый Bentley Flying Spur мощнее и быстрее предшественника. 4,0-литровый V8 твин-турбо и электромотор вместе развивают 782 л. с. и 1000 Нм. Тяжелый седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с — на уровне суперкаров. Максимальная скорость превышает 300 км/ч.

салон Bentley Flying Spur, новый Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur Fullscreen
В салоне установили новые дисплеи
Фото: Bentley

Вместе с тем, батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть 76 км на электротяге. Расход топлива составляет 3,3 л/100 км в гибридном режиме и 15 л/100 км — в чисто бензиновом. Общий запас хода на электричестве и бензине — 829 км.

Важно
В Украине появился один из первых в мире Rolls-Royce Cullinan 2024 (фото)
В Украине появился один из первых в мире Rolls-Royce Cullinan 2024 (фото)

В арсенале Bentley Flying Spur — полный привод со спортивным дифференциалом, управляемые задние колеса и активная пневмоподвеска.

салон Bentley Flying Spur 2025, новый Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur Fullscreen
Предложены новые варианты отделки салона
Фото: Bentley

Дизайн Bentley Flying Spur почти не изменился — новую модель выдают несколько измененные оптика и решетка радиатора, а также новые 22-дюймовые диски. В салоне установили более современные дисплеи на передней панели и предложили новые варианты внутренней отделки.

Кстати, недавно в Киеве появился 830-сильный гибридный суперкар Ferrari.

Также Фокус рассказывал о гибридном заряженном универсале BMW M5.