Четырехдверный суперкар: Bentley показали сверхмощное представительское авто (фото)

Седан Bentley Flying Spur получил вместо 6,0-литрового W12 новую гибридную установку на 782 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и проехать 76 км в электрическом режиме.

Related video

В Великобритании дебютировал новый Bentley Flying Spur. Роскошный представительский седан прошел модернизацию и поступит в продажу с конца года по цене примерно 250 000 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте Bentley.

Седан получил 782-сильную гибридную установку Фото: Bentley

Главное изменение в Bentley Flying Spur 2025 — под капотом. 6,0-литровый W12 теперь не доступен для седана и его место заняла гибридная установка от купе Bentley Continental GT.

Новый Bentley Flying Spur мощнее и быстрее предшественника. 4,0-литровый V8 твин-турбо и электромотор вместе развивают 782 л. с. и 1000 Нм. Тяжелый седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с — на уровне суперкаров. Максимальная скорость превышает 300 км/ч.

В салоне установили новые дисплеи Фото: Bentley

Вместе с тем, батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть 76 км на электротяге. Расход топлива составляет 3,3 л/100 км в гибридном режиме и 15 л/100 км — в чисто бензиновом. Общий запас хода на электричестве и бензине — 829 км.

Важно

В Украине появился один из первых в мире Rolls-Royce Cullinan 2024 (фото)

В арсенале Bentley Flying Spur — полный привод со спортивным дифференциалом, управляемые задние колеса и активная пневмоподвеска.

Предложены новые варианты отделки салона Фото: Bentley

Дизайн Bentley Flying Spur почти не изменился — новую модель выдают несколько измененные оптика и решетка радиатора, а также новые 22-дюймовые диски. В салоне установили более современные дисплеи на передней панели и предложили новые варианты внутренней отделки.

Кстати, недавно в Киеве появился 830-сильный гибридный суперкар Ferrari.

Также Фокус рассказывал о гибридном заряженном универсале BMW M5.