Чотиридверний суперкар: Bentley показали надпотужне представницьке авто (фото)

Седан Bentley Flying Spur отримав замість 6,0-літрового W12 нову гібридну установку на 782 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і проїхати 76 км в електричному режимі.

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У Великій Британії дебютував новий Bentley Flying Spur. Розкішний представницький седан пройшов модернізацію і надійде в продаж з кінця року за ціною приблизно 250 000 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті Bentley.

Седан отримав 782-сильну гібридну установку Фото: Bentley

Головна зміна в Bentley Flying Spur 2025 – під капотом. 6,0-літровий W12 тепер не доступний для седана і його місце зайняла гібридна установка від купе Bentley Continental GT.

Новий Bentley Flying Spur потужніший та швидший за попередника. 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор разом розвивають 782 к. с. і 1000 Нм. Важкий седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с – на рівні суперкарів. Максимальна швидкысть перевищує 300 км/год.

У салоні встановили нові дисплеї Фото: Bentley

Разом із тим, батарея на 25,9 кВт∙год дозволяє подолати 76 км на електротязі. Витрата пального становить 3,3 л/100 км у гібридному режимі та 15 л/100 км – у чисто бензиновому. Загальний запас ходу на електриці та бензині – 829 км.

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У арсеналі Bentley Flying Spur – повний привід зі спортивним диференціалом, керовані задні колеса та активна пневмопідвіска.

Запропоновано нові варіанти оздоблення салону Фото: Bentley

Дизайн Bentley Flying Spur майже не змінився – нову модель видають дещо змінені оптика і решітка радіатора, а також нові 22-дюймові диски. У салоні встановили сучасніші дисплеї на передній панелі та запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення.

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