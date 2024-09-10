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Чотиридверний суперкар: Bentley показали надпотужне представницьке авто (фото)

Bentley Flying Spur, новий Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur
Фото: Bentley | Bentley Flying Spur майже не змінився зовні

Седан Bentley Flying Spur отримав замість 6,0-літрового W12 нову гібридну установку на 782 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і проїхати 76 км в електричному режимі.

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У Великій Британії дебютував новий Bentley Flying Spur. Розкішний представницький седан пройшов модернізацію і надійде в продаж з кінця року за ціною приблизно 250 000 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті Bentley.

Bentley Flying Spur 2025, новий Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur Fullscreen
Седан отримав 782-сильну гібридну установку
Фото: Bentley

Головна зміна в Bentley Flying Spur 2025 – під капотом. 6,0-літровий W12 тепер не доступний для седана і його місце зайняла гібридна установка від купе Bentley Continental GT.

Новий Bentley Flying Spur потужніший та швидший за попередника. 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор разом розвивають 782 к. с. і 1000 Нм. Важкий седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с – на рівні суперкарів. Максимальна швидкысть перевищує 300 км/год.

салон Bentley Flying Spur, новий Bentley Flying Spur, Bentley Flying Spur 2025, седан Bentley Flying Spur Fullscreen
У салоні встановили нові дисплеї
Фото: Bentley

Разом із тим, батарея на 25,9 кВт∙год дозволяє подолати 76 км на електротязі. Витрата пального становить 3,3 л/100 км у гібридному режимі та 15 л/100 км – у чисто бензиновому. Загальний запас ходу на електриці та бензині – 829 км.

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У арсеналі Bentley Flying Spur – повний привід зі спортивним диференціалом, керовані задні колеса та активна пневмопідвіска.

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Запропоновано нові варіанти оздоблення салону
Фото: Bentley

Дизайн Bentley Flying Spur майже не змінився – нову модель видають дещо змінені оптика і решітка радіатора, а також нові 22-дюймові диски. У салоні встановили сучасніші дисплеї на передній панелі та запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення.

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