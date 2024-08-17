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Авто

Сімейний спорткар: представлено новий універсал BMW M5 Touring (фото)

BMW M5 Touring, BMW M5, новий BMW M5, BMW M5 2025, BMW M5 G60
Фото: BMW | BMW M5 отримав версію в кузові універсал

Новий BMW M5 Touring оснащений 727-сильною гібридною установкою. Універсал здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с та розвинути 305 км/год, а також може проїхати 67 км

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Лінійку BMW M5 2025 розширено – до спортивного седана приєднався універсал Touring. Його презентували на шоу ретроавто в Каліфорнії, а продажі моделі стартують у листопаді за ціною від $122 675. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті BMW.

Як і седан BMW M5 G60, версія Touring оснащена гібридною установкою. 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор разом розвивають 727 к. с. і 1000 Нм.

BMW M5, новий BMW M5, BMW M5 2025, BMW M5 G60 Fullscreen
Заряджений універсал пізнається за розширеними крилами, обвісом та чотирма вихлопними трубами
Фото: BMW

Універсал BMW M5 Touring здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а до 200 км/год – за 11,1 с. Максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 305 км/год.

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До того ж, батарея на 14,8 кВт∙год дозволяє подолати до 67 км на електротязі. Витрата пального становить 2 л/100 км в комбінованому режимі та 10,9 л/100 км – з розрядженою батареєю.

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У салоні встановлено спортивні кермо та крісла
Фото: BMW

Новий BMW M5 Touring отримав повний привід зі спеціальним задньопривідним режимом для дрифту. Також встановлені адаптивні амортизатори, керовані задні колеса та збільшені гальма.

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Об'єм багажника становить 500-1630 л
Фото: BMW

Від стандартного універсала BMW 5 Series заряджений варіант відрізняється зміненою решіткою радіатора, розширеними крилами, обвісом і 20-дюймовими дисками. Ззаду звертають на себе увагу спойлер, дифузор і чотири вихлопні труби.

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BMW M5 оснащений 727-сильною гібридною установкою
Фото: BMW

У салоні встановлені спортивні кермо та крісла. BMW M5 Touring – практичне спортивне авто із просторим салоном і великим (500-1630 л) багажником. Комплектацію поповнили панорамний дах та 655-ваттна акустика Bowers & Wilkins.

До речі, на цьому ж ретрошоу дебютував 920-сильний гібридний наступник Lamborghini Huracan.

Також Фокус розповідав, що в Каліфорнії дебютував розкішний кабріолет Maybach.