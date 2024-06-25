Электромотор и 780 сил: дебютировал новый Bentley Continental GT 2025 (фото)

Bentley Continental GT обновили внешне и оснастили сверхмощной гибридной установкой на 782 л. с. Спорткар не только развивает 335 км/ч, но и способен проехать 80 км на электротяге.

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В Великобритании презентовали новый Bentley Continental GT. Купе и кабриолет прошли серьезную модернизацию с заменой 68% деталей. Подробности модели раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя.

Авто получило новую гибридную установку Фото: Bentley

Bentley Continental GT 2025 отличается дизайном передней части выдержали в стилистике модели Bacalar. У него новая решетка радиатора и две (а не четыре) круглые фары. Сзади обновлены фонари.

Салон остался знакомым, только предложили новые варианты отделки и опциональный парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Палитру вариантов внутренней отделки расширили Фото: Bentley

Зато под капотом Bentley Continental GT произошли большие изменения. 6,0-литровый W12 больше не устанавливают — на смену ему пришла гибридная установка с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором.

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Суммарная отдача составляет 782 л.с. и 1000 Н∙м, что значительно больше, чем у 6,0-литровой версии. Это самый мощный Bentley всех времен. Он не только разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 335 км/ч, но и может проехать 80 км в электрическом режиме благодаря большой батарее на 25,9 кВт∙ч.

Кабриолет Bentley Continental GTC Фото: Bentley

Новый Bentley Continental GT сохранил 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, полный привод и пневмоподвеску, также установлены адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Продажи Bentley Continental GT 2025 начнутся осенью. Цена стартует с 236 000 фунтов стерлингов ($299 000).

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