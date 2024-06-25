640 сил и максималка 305 км/ч: представлен самый мощный кроссовер Audi (фото, видео)

Audi RS Q8 Performance оснащен 640-сильным V8 твин-турбо. Спортивный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч.

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Презентован новый Audi RS Q8. Заряженный кроссовер прошел модернизацию вслед за стандартным Q8, а также получил новую мощную версию Performance. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Audi.

Audi RS Q8 Performance оснащен 640-сильным V8 Фото: Audi

Стандартный кроссовер Audi RS Q8 сохраняет 600-сильный V8 твин-турбо объемом 4,0 л, а вот в варианте Performance его отдачу увеличили до 640 л. с. и 850 Н∙м. Это самый мощный кроссовер Audi. Кроме того, установлен спортивный выхлоп.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Audi

Новый Audi RS Q8 Performance способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч. К тому же, он установил новый рекорд круга на Нюрбургринге среди кроссоверов — 7 мин и 36,698 с.

Кроссовер получил спортивные сиденья Фото: Audi

Все Audi RS Q8 2024 сохраняют полный привод со спортивным задним дифференциалом, управляемые задние колеса, пневмоподвеску, и активные стабилизаторы. В версии Performance установлены карбоново-керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 370 мм сзади.

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Отличить новый Audi RS Q8 можно по измененной передней части. Вариант Performance также получил карбоновый декор и 22-дюймовые диски.

В салоне Audi RS Q8 установлены спортивные кресла и руль. В отделке использованы кожа, алькантара и карбон. Цена составляет 141 900 евро за стандартную версию и 155 700 евро — за вариант Performance.

Кстати, недавно в Украине выполнили яркий тюнинг Audi RS Q8 и увеличили его мощность до 1000 сил.

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