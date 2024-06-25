640 сил і максималка 305 км/год: представлено найпотужніший кросовер Audi (фото, відео)

Audi RS Q8 Performance оснащений 640-сильним V8 твін-турбо. Спортивний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год.

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Презентовано новий Audi RS Q8. Заряджений кросовер пройшов модернізацію услід за стандартним Q8, а також отримав нову потужну версію Performance. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Audi.

Audi RS Q8 Performance оснащений 640-сильним V8 Фото: Audi

Стандартний кросовер Audi RS Q8 зберігає 600-сильний V8 твін-турбо об’ємом 4,0 л, а от у варіанті Performance його віддачу збільшили до 640 к. с. і 850 Н∙м. Це найпотужніший кросовер Audi. Крім того, встановлено спортивний вихлоп.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном Фото: Audi

Новий Audi RS Q8 Performance здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 280 або 305 км/год. До того ж, він встановив новий рекорд кола на Нюрбургрингу серед кросоверів — 7 хв і 36,698 с.

Кросовер отримав спортивні сидіння Фото: Audi

Усі Audi RS Q8 2024 зберігають повний привід зі спортивним заднім диференціалом, керовані задні колеса, пневмопідвіску, та активні стабілізатори. У версії Performance встановлені карбоново-керамічні гальма діаметром 440 мм спереду та 370 мм ззаду.

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Відрізнити новий Audi RS Q8 можна за зміненою передньою частиною. Варіант Performance також отримав карбоновий декор і 22-дюймові диски.

У салоні Audi RS Q8 встановлені спортивні крісла та кермо. У оздобленні використані шкіра, алькантара та карбон. Ціна становить 141 900 євро за стандартну версію і 155 700 євро — за варіант Performance.

До речі, нещодавно в Україні виконали яскравий тюнінг Audi RS Q8 і збільшили його потужність до 1000 сил.

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