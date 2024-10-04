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Авто

Найрідкісніший і найдорожчий Jaguar в історії продають за 13 мільйонів євро (фото)

Jaguar XKSS 1957, Jaguar XKSS, суперкар Jaguar
Фото: RM Sotheby's | Jaguar XKSS 1957 — один із перших суперкарів

Виготовили лише 16 суперкарів Jaguar XKSS 1957 року. Кабріолет створений на базі гоночного авто і здатен розвинути 240 км/год.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили Jaguar XKSS 1957 року. За спортивне авто планують отримати до 11 мільйонів фунтів стерлінгів (13 млн євро). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Jaguar XKSS, суперкар Jaguar Fullscreen
Jaguar XKSS створений на базі гоночного авто
Фото: RM Sotheby's

Кабріолет Jaguar XKSS – найцінніша серійна модель за всю історію британської марки. По суті, це один із перших у світі суперкарів.

XKSS – серійна версія гоночного Jaguar D-Type, який тричі тріумфував у легендарних перегонах "24 години Ле-Ману". Його родзинкою був інноваційний, на той час, кузов типу монокок із алюмінію.

салон Jaguar XKSS, Jaguar XKSS, суперкар Jaguar Fullscreen
Суперкар чудово зберігся
Фото: RM Sotheby's

Завдяки йому маса Jaguar XKSS склала всього 921 кг. Кабріолет із 3,4-літровою рядною шісткою на 260 к. с. здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 240 км/год.

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Jaguar XKSS – справжній раритет. Планувалося випустити 25 таких авто, проте вдалося зібрати лише 16 суперкарів, бо решту недобудованих авто знищила пожежа на заводі Jaguar.

мотор Jaguar XKSS, Jaguar XKSS, суперкар Jaguar Fullscreen
Під капотом встановлень 260-сильну шістку
Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей XKSS починав життя, як гоночний Jaguar D-Type, проте пізніше був перероблений на дорожнє авто. Спортивне авто мало чимало власників і в різний час зберігалося в колекціях у Великій Британії, Австралії та Німеччині. Суперкар Jaguar добре зберігся, а в комплекті з ним іде чимало оригінальних запчастин.

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