Найрідкісніший і найдорожчий Jaguar в історії продають за 13 мільйонів євро (фото)

Виготовили лише 16 суперкарів Jaguar XKSS 1957 року. Кабріолет створений на базі гоночного авто і здатен розвинути 240 км/год.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили Jaguar XKSS 1957 року. За спортивне авто планують отримати до 11 мільйонів фунтів стерлінгів (13 млн євро). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Jaguar XKSS створений на базі гоночного авто Фото: RM Sotheby's

Кабріолет Jaguar XKSS – найцінніша серійна модель за всю історію британської марки. По суті, це один із перших у світі суперкарів.

XKSS – серійна версія гоночного Jaguar D-Type, який тричі тріумфував у легендарних перегонах "24 години Ле-Ману". Його родзинкою був інноваційний, на той час, кузов типу монокок із алюмінію.

Суперкар чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

Завдяки йому маса Jaguar XKSS склала всього 921 кг. Кабріолет із 3,4-літровою рядною шісткою на 260 к. с. здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 240 км/год.

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Jaguar XKSS – справжній раритет. Планувалося випустити 25 таких авто, проте вдалося зібрати лише 16 суперкарів, бо решту недобудованих авто знищила пожежа на заводі Jaguar.

Під капотом встановлень 260-сильну шістку Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей XKSS починав життя, як гоночний Jaguar D-Type, проте пізніше був перероблений на дорожнє авто. Спортивне авто мало чимало власників і в різний час зберігалося в колекціях у Великій Британії, Австралії та Німеччині. Суперкар Jaguar добре зберігся, а в комплекті з ним іде чимало оригінальних запчастин.

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