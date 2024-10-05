На аукцион выставили винтажный суперкар Ferrari Анджелины Джоли (фото, видео)

Изготовлено всего 353 купе Ferrari 250 GT с кузовом от Pininfarina и 240-сильным V12. Авто Анджелины Джоли проехало всего 10 300 км.

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В США на аукцион Christie's выставили суперкар Ferrari 250 GT 1958 года. За авто планируют получить от 660 000 до 880 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Robb Report.

Обычно купе Ferrari 250 GT несколько дешевле — стоят примерно полмиллиона долларов. Однако это авто особенное, ведь его владелицей является Анджелина Джоли.

Салон авто отделан кожей Фото: Christieʼs

Звездная актриса владеет автомобилем уже длительное время и 6 лет назад даже снималась на нем в рекламе. Известно, что авто Анджелины Джоли эксплуатируется нечасто и его пробег составляет всего 10 300 км.

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Суперкар Ferrari 250 GT — довольно редкая модель, ведь с 1955 по 1960 год изготовлено всего 353 таких авто с двухместным кузовом от Pininfarina. Автомобиль позиционировался как спортивно-туристический.

Ferrari 250 GT отличается строгим дизайном. Салон купе отделан кожей. Под капотом установлен 3,0-литровый V12 мощностью 240 л. с., а в паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Максимальная скорость составляет 252 км/ч.

Кстати, свои автомобили распродает и известный шеф-повар Джейми Оливер.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили винтажное авто Мадонны.