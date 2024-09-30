Звездный шеф-повар распродает свою коллекцию автомобилей (фото)

Джейми Оливер выставил на аукцион три старинных автомобиля из своей коллекции — купе Ford Capri, пикап FIAT 1100 и кабриолет Volkswagen Beetle. Все они относительно недорогие.

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В Великобритании продали на аукционе автомобили Джейми Оливера. Знаменитый шеф-повар решил распродать часть своей коллекции. Об этом сообщается на сайте Classic Car Auctions.

Джейми Оливер выставил на аукцион три ретроавто. Все они в неплохом состоянии и относительно недорогие.

FIAT 1100 1955 года

Самым ценным в коллекции является Ford Capri 1970 года, который продали за 31 500 фунтов стерлингов ($42 100). Джейми Оливер отреставрировал его и даже несколько раз засветился за его рулем в одном из своих телешоу. Ford Capri оснащен 3,0-литровым 130-сильным V6 и способен развить 194 км/ч.

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За 7875 фунтов стерлингов ($10 500) продали необычный пикап FIAT 1100 1955 года. Джейми Оливер использовал его, чтобы передвигаться по своему поместью. Скромное 35-сильное авто никогда не реставрировали.

Volkswagen Beetle 1967 года

А вот кабриолет Volkswagen Beetle 1967 года на аукционе продать не удалось. Для него продолжают искать нового владельца и оценили авто в 23 000 фунтов стерлингов ($30 750). В комплекте с машиной идет небольшой прицеп, изготовленный из деталей "Жука".

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