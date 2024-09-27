Спортивный собрат VW ID.4: возрожденный Ford Capri возвращается на рынок (фото)

Ford Capri вернулся, но стал электрическим купе-кроссовером. Модель предлагается в версиях мощностью от 170 до 340 сил с запасом хода до 627 км.

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Новый Ford Capri 2025 поступил в производство и выходит на рынок. Знаменитую модель 70-х возродили в формате электрического кроссовера. Об этом сообщает сайт Electrive.

Электромобиль Ford Capri производят на заводе в немецком Кельне — там же, где и новый электрический Ford Explorer. Обе модели построены на платформе VW MEB, то есть являются родственниками Volkswagen ID.4 и ID.5.

Запас хода авто достигает 627 км Фото: Ford

Если прошлые поколения Ford Capri были купе, то возрожденная модель — электрический купе-кроссовер с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Он достигает 4,63 м в длину и имеет 572-литровый багажник.

Со старта электрокроссовер Ford Capri предлагается в трех модификациях. Базовый вариант за 44 950 евро получил 170-сильный мотор и батарею емкостью 52 кВт∙ч.

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Также предлагаются две версии с батареей на 79 кВт∙ч — заднеприводная 286-сильная (51 950 евро) и полноприводная 340-сильная (55 950 евро). Запас хода составляет 627 и 592 км, соответственно.

Электрокар имеет богатую базовую комплектацию Фото: Ford

Максимальная скорость Ford Capri ограничена на 180 км/ч во всех модификациях. Самый мощный вариант стартует до сотни за 5,3 с.

Базовая комплектация Ford Capri 2025 довольно богата — бесключевой доступ двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, навигация, набор систем безопасности, обогрев руля, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж кресел.

Объем багажника составляет 572 л Фото: Ford

Топовый вариант Premium добавляет 20-дюймовые диски, матричную оптику, панорамную крышу, аудиосистему Bang&Olufsen с 10 динамиками и сенсорный электропривод двери багажника.

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