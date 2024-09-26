800 сил и 3,4 с до сотни: презентован экстремальный пикап Ford для бездорожья (видео)

Тюнинг Ford F-150 от Hennessey Performance увеличил мощность его двигателя до 800 сил. Кроме того, пикап получил усиленную подвеску и внедорожные шины, а его клиренс увеличили до 400 мм.

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Пикап Ford F-150 получил экстремальную лимитированную модификацию. Ее создали в известном американском ателье Hennessey Performance. Подробности авто раскрыли на его сайте.

Проект назвали Hennessey Venom 800. Выпустят всего 250 таких пикапов. Стоимость пока не сообщается, однако она точно превышает 200 000 долларов.

Мощность двигателя V8 выросла до 800 сил Фото: Hennessey

Цифровое обозначение в названии указывает на мощность 5,0-литрового V8 — 800 л.с. при 6200 об/мин. Пиковый крутящий момент вырос до 1026 Н∙м при 4100 об/мин. Таких результатов добились за счет установки механического компрессора, новых выхлопа и топливной системы.

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Новый Hennessey Venom 800 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 11,7 с, то есть он быстрее нового Ford F-150 Raptor R.

Кресла украсили логотипами Hennessey Фото: Hennessey

Кроме того, доработали ходовую авто. Пикап Ford F-150 получил спортивную подвеску от BDX с амортизаторами Fox и тормоза Brembo.

Тюнинг Ford F-150 изменил его дизайн. Пикап получил стальные бамперы и 35-дюймовые внедорожные шины, а его клиренс увеличили на 152 мм (до 400 мм).

За доплату предлагают карбоновую решетку радиатора, подножки с электроприводом и дополнительную диодную оптику. Салон Ford F-150 почти не изменился — там только заменили коврики и выгравировали логотипы Hennessey на сиденьях.

Примечательно, что это не самый мощный пикап Ford F-150 от Hennessey, ведь существует и 1000-сильная модификация.

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