Внедорожная ракета: американцы скрестили старый Jeep Cherokee 70-х и Dodge Viper (фото)

Jeep Cherokee оснастили огромным V10 от Dodge Viper с увеличенной до 825 сил мощностью. Кроме того, внедорожнику доработали шасси и осовременили салон.

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Jeep Cherokee 1979 года начал новую жизнь. Рамный внедорожник серьезно доработали и существенно увеличили его мощность. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Клиренс внедорожника существенно увеличили

Реставрацию и тюнинг Jeep Cherokee выполнили в американском ателье Vigilante, которое давно уже дорабатывает винтажные внедорожники. Под капот автомобиля установили V10 от Dodge Viper, рабочий объем которого увеличили до 9 литров.

Под капотом установлен 9,0-литровый V10 от Dodge Viper

Двигатель развивает 825 л.с. и 1016 Н∙м, а в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Чтобы шасси справилось с такой мощностью, усилили раму Jeep Cherokee и установили новые мосты Dana.

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Кроме того, появилась современная раздаточная коробка с понижающей передачей. Также установили современную подвеску от Eibach с амортизаторами Fox, а замедляют авто современные дисковые тормоза с шестипоршневыми суппортами. Клиренс авто существенно вырос.

В салоне улучшили отделку и установили климат-контроль

Салон Jeep Cherokee 1979 года отделали кожей и гофрированным алюминием, а еще установили климат-контроль. Внедорожник готовы выпускать на заказ по цене более 300 000 долларов.

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