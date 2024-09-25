Позашляхова ракета: американці схрестили старий Jeep Cherokee 70-х та Dodge Viper (фото)

Jeep Cherokee оснастили величезним V10 від Dodge Viper зі збільшеною до 825 сил потужністю. Крім того, позашляховику доопрацювали шасі та осучаснили салон.

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Jeep Cherokee 1979 року почав нове життя. Рамний позашляховик серйозно доопрацювали і суттєво збільшили його потужність. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кліренс позашляховика суттєво збільшили

Реставрацію та тюнінг Jeep Cherokee виконали в американському ательє Vigilante, яке давно вже доопрацьовує вінтажні позашляховики. Під капот автомобіля встановили V10 від Dodge Viper, робочий об’єм якого збільшили до 9 літрів.

Під капотом встановлено 9,0-літровий V10 від Dodge Viper

Двигун розвиває 825 к. с. і 1016 Н∙м, а в парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Аби шасі справилося з такою потужністю, посилили раму Jeep Cherokee та встановили нові мости Dana.

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Крім того, з’явилася сучасна роздавальна коробка зі знижувальною передачею. Також встановили сучасну підвіску від Eibach із амортизаторами Fox, а сповільнюють авто сучасні дискові гальма із шестипоршневими супортами. Кліренс авто суттєво зріс.

У салоні покращили оздоблення та встановили клімат-контроль

Салон Jeep Cherokee 1979 року оздобили шкірою та гофрованим алюмінієм, а ще встановили клімат-контроль. Позашляховик готові випускати на замовлення за ціною понад 300 000 доларів.

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