Ідеальний "Крузак": в Україні виявили 17-річний позашляховик Lexus в новому стані (фото)

Lexus LX470 — розкішна версія Toyota Land Cruiser 100. Рамний позашляховик оснащений 275-сильним V8 і вирізняється багатою комплектацією.

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В Україні виявили ідеально збережений Lexus LX470 2007 року. Розкішний рамний позашляховик проїхав усього 39 тис. км. Про авто розповів блогер Roma Urraco, який досить часто знаходить подібні капсули часу.

Lexus LX чудово зберігся Фото: Roma Urraco Позашляховик належить до фінальної лімітованої серії Фото: Roma Urraco

Цей Lexus LX470 останнього року випуску привезли новим зі США, адже в Україні модель офіційно не продавалася. Авто належить до фінальної серії Limited Edition – випущено лише 400 таких позашляховиків. Головна її особливість – декор із темного дерева у салоні.

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Lexus LX470 має вигляд нового авто. Його кузов та шкіряний салон чудово збереглися. Позашляховик досить багато оснащений – є клімат-контроль, кольоровий дисплей електропривід крісел та потужна акустика Mark Levinson із CD-чейнджером.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco Передні крісла оснащені електроприводом Фото: Roma Urraco

Нагадаємо, що позашляховик Lexus LX другого покоління – розкішний варіант знаменитого Toyota Land Cruiser 100. Модель випускали з 1998 по 2007 рік. Авто оснащене 4,7-літровим V8 потужністю 275 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею, також встановлено гідравлічну підвіску.

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