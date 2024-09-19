Сучасна класика: в інтернеті показали маловідому розкішну Toyota в ретростилі (відео)

Дизайн Toyota Origin витриманий у дусі моделі Crown 2000 року. Разом із тим, седан отримав сучасні опції та 212-сильну шістку від Toyota Supra.

Related video

У інтернеті опублікували фото і відео з Toyota Origin 2000 року. Про незвичне розкішне авто мало хто знає. Його історію розповіли на сайті Autoevolution.

На задніх крилах встановлені кілі Фото: Toyota

У 1999 році Toyota випустила 100-мільйонне авто і до цієї події вирішили присвятити нову лімітовану модель – седан Toyota Origin. Його виробництво стартувало з травня 2000 року.

Toyota Origin виглядає, як прибулець із 50-х років. Його дизайн витримали у стилістиці Toyota Crown першого покоління 1955 року – моделі, з якою японська марка вийшла на світовий ринок.

Седан Toyota Origin отримав круглі фари, хромовані бампери та решітку радіатора, кілі на задніх крилах та панорамне заднє скло. До того ж, його задні двері відкриваються проти руху.

Салон оздоблено шкірою та деревом Фото: Toyota

Салон Toyota Origin контрастував із дизайном, адже був високотехнологічним, за мірками 2000 року. Автомобіль оснастили двозонним клімат-контролем, преміальною акустикою та навіть навігацією з висувним дисплеєм. У оздобленні використали шкіру та дерево.

Важливо

2,5 л на 100 км: Toyota Prius встановила новий світовий рекорд економічності (фото)

Седан збудували на платформі преміальної Toyota Progres, а 3,0-літровий бензиновий двигун 2JZ-GE запозичили в культового купе Supra. 212-сильна шістка працювала в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Задні двері відкриваються проти руху Фото: Toyota

Toyota планувала випустити рівно 1000 Origin, але попит виявився на диво високим, навіть попри чималу ціну в 7 мільйонів ієн ($65 000). Наклад моделі дещо збільшили: зібрано 1073 незвичні седани, які зараз цінуються колекціонерами.

Раніше Фокус розповідав про новий доступний позашляховик Toyota за 33 тис. доларів.

Також ми писали, що знаменитий Citroen відзначає своє 50-річчя.