Современная классика: в интернете показали малоизвестную роскошную Toyota в ретростиле (видео)

Дизайн Toyota Origin выдержан в духе модели Crown 2000 года. Вместе с тем, седан получил современные опции и 212-сильную шестерку от Toyota Supra.

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В интернете опубликовали фото и видео с Toyota Origin 2000 года выпуска. О необычном роскошном авто мало кто знает. Его историю рассказали на сайте Autoevolution.

На задних крыльях установлены кили Фото: Toyota

В 1999 году Toyota выпустила 100-миллионное авто и к этому событию решили посвятить новую лимитированную модель — седан Toyota Origin. Его производство стартовало с мая 2000 года.

Toyota Origin выглядит, как пришелец из 50-х годов. Его дизайн выдержали в стилистике Toyota Crown первого поколения 1955 года — модели, с которой японская марка вышла на мировой рынок.

Седан Toyota Origin получил круглые фары, хромированные бамперы и решетку радиатора, кили на задних крыльях и панорамное заднее стекло. К тому же, его задние двери открываются против движения.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Toyota

Салон Toyota Origin контрастировал с дизайном, ведь был высокотехнологичным, по меркам 2000 года. Автомобиль оснастили двухзонным климат-контролем, премиальной акустикой и даже навигацией с выдвижным дисплеем. В отделке использовали кожу и дерево.

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Седан построили на платформе премиальной Toyota Progres, а 3,0-литровый бензиновый двигатель 2JZ-GE позаимствовали у культового купе Supra. 212-сильная шестерка работала в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП.

Задняя дверь открывается против движения Фото: Toyota

Toyota планировала выпустить ровно 1000 Origin, но спрос оказался на удивление высоким, даже несмотря на немалую цену в 7 миллионов иен ($65 000). Тираж модели несколько увеличили: собрано 1073 необычных седана, которые сейчас ценятся коллекционерами.

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