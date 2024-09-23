Идеальный "Крузак": в Украине обнаружили 17-летний внедорожник Lexus в новом состоянии (фото)

Lexus LX470 — роскошная версия Toyota Land Cruiser 100. Рамный внедорожник оснащен 275-сильным V8 и отличается богатой комплектацией.

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В Украине обнаружили идеально сохранившийся Lexus LX470 2007 года. Роскошный рамный внедорожник проехал всего 39 тыс. км. Об авто рассказал блогер Roma Urraco, который довольно часто находит подобные капсулы времени.

Lexus LX прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco Внедорожник принадлежит к финальной лимитированной серии Фото: Roma Urraco

Этот Lexus LX470 последнего года выпуска привезли новым из США, ведь в Украине модель официально не продавалась. Авто относится к финальной серии Limited Edition — выпущено всего 400 таких внедорожников. Главная ее особенность — декор из темного дерева в салоне.

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Lexus LX470 выглядит как новый автомобиль. Его кузов и кожаный салон прекрасно сохранились. Внедорожник достаточно богато оснащен — есть климат-контроль, цветной дисплей, электропривод кресел и мощная акустика Mark Levinson с CD-чейнджером.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco Передние кресла оснащены электроприводом Фото: Roma Urraco

Напомним, что внедорожник Lexus LX второго поколения — роскошный вариант знаменитого Toyota Land Cruiser 100. Модель выпускалась с 1998 по 2007 год. Авто оснащено 4,7-литровым V8 мощностью 275 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей, также установлена гидравлическая подвеска.

Кстати, недавно в Украине нашли целую коллекцию винтажных Mercedes и Cadillac.

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