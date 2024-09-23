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Авто

Идеальный "Крузак": в Украине обнаружили 17-летний внедорожник Lexus в новом состоянии (фото)

Lexus LX, Lexus LX470, внедорожник Lexus, капсула времени
Фото: Roma Urraco | Lexus LX 2007 года проехал всего 39 тыс. км

Lexus LX470 — роскошная версия Toyota Land Cruiser 100. Рамный внедорожник оснащен 275-сильным V8 и отличается богатой комплектацией.

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В Украине обнаружили идеально сохранившийся Lexus LX470 2007 года. Роскошный рамный внедорожник проехал всего 39 тыс. км. Об авто рассказал блогер Roma Urraco, который довольно часто находит подобные капсулы времени.

Lexus LX470, внедорожник Lexus, капсула времени Fullscreen
Lexus LX прекрасно сохранился
Фото: Roma Urraco
Lexus LX470 2007, внедорожник Lexus, капсула времени Fullscreen
Внедорожник принадлежит к финальной лимитированной серии
Фото: Roma Urraco

Этот Lexus LX470 последнего года выпуска привезли новым из США, ведь в Украине модель официально не продавалась. Авто относится к финальной серии Limited Edition — выпущено всего 400 таких внедорожников. Главная ее особенность — декор из темного дерева в салоне.

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Lexus LX470 выглядит как новый автомобиль. Его кузов и кожаный салон прекрасно сохранились. Внедорожник достаточно богато оснащен — есть климат-контроль, цветной дисплей, электропривод кресел и мощная акустика Mark Levinson с CD-чейнджером.

лексус лх, Lexus LX, Lexus LX470, внедорожник Lexus, капсула времени Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: Roma Urraco
салон лексус лх, Lexus LX, Lexus LX470, внедорожник Lexus, капсула времени Fullscreen
Передние кресла оснащены электроприводом
Фото: Roma Urraco

Напомним, что внедорожник Lexus LX второго поколения — роскошный вариант знаменитого Toyota Land Cruiser 100. Модель выпускалась с 1998 по 2007 год. Авто оснащено 4,7-литровым V8 мощностью 275 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей, также установлена гидравлическая подвеска.

Кстати, недавно в Украине нашли целую коллекцию винтажных Mercedes и Cadillac.

Также Фокус рассказывал о малоизвестной роскошной Toyota в ретростиле.