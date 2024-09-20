Занедбані раритети: в Україні виявили колекцію вінтажних Mercedes та Cadillac (відео)

У колекції зібрані старовинні Mercedes-Benz та Cadillac 60-х і 70-х років. Деякі автомобілі чудово збереглися або пройшли реставрацію.

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В Україні знайшли "секретну" колекцію старовинних автомобілів. Занедбані машини припадають пилом в ангарі у Чернігові. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Mercedes 220SE Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрано дев’ять вінтажних автомобілів 60-х і 70-х років, причому вісім із них Mercedes-Benz. Єдиний виняток — повнорозмірний седан Cadillac 1962 року довжиною понад 5 метрів, оснащений 6,4-літровим V8 та автоматичною КПП.

У 1962 році випущене й купе Mercedes 220 SE. Автомобіль чудово зберігся, а його 2,2-літрова 120-сильна шістка доповнена впорскуванням пального від Bosch.

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Крім того, зберігаються розкішний Mercedes S-Class W108 60-х і два цікавих Mercedes-Benz W114 70-х років — купе та подовжений лімузин. Досить непогано збереглися седани Mercedes 280S W116 та 230 W123, причому в останнього навіть є сервісна книга та оригінальна аптечка.

Лімузин Mercedes-Benz W114 Фото: скриншот / YouTube Cadillac 1962 року Фото: скриншот / YouTube

Стан більшості автомобілів доволі непоганий, хоча вони покриті шаром пилу та бруду. Частина машин пройшли реставрацію, інші — непогано збереглися. Деякі авто розібрані, проте їхнє відновлення не завершене.

До речі, нещодавно в Україні виявили рідкісний позашляховик-амфібію ЛуАЗ. Авто стане музейним експонатом.

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