На аукціон виставили рідкісний заряджений Mercedes легенди Голлівуду (фото)

Mercedes 300SEL 6.3 — потужна заряджена версія седана із 250-сильним V8. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути 220 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили седан Mercedes-Benz S-Class 1972 року. За розкішне авто планують отримати від 125 000 до 175 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes 300SEL 6.3 — заряджена версія седана Фото: RM Sotheby's

Зазвичай Mercedes S-Class W108 дешевші, проте конкретно цей автомобіль цінний тим, що належав знаменитому актору Стіву Макквіну – зірці фільмів "Чудова сімка", "Велика втеча" і "Метелик".

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Стів Макквін регулярно брав участь у перегонах та був знаним колекціонером спортивних авто. У його гаражі були Ferrari 275 GTB, Porsche 917, Jaguar XKSS, Ford GT40.

Автомобіль відреставрували в 2013 році Фото: RM Sotheby's

Звісно ж, актор обрав заряджену версію Mercedes 300 SEL 6,3 — предка сучасного S63 AMG. Седан оснащений 6,3-літровим 250-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути 220 км/год. Свого часу це був найшвидший у світі седан.

Під капотом встановлено 6,3-літровий V8 Фото: RM Sotheby's

Син Стіва Макквіна, Чад зазначив, що актор дуже любив Mercedes 300 SEL 6,3 і активно його експлуатував. Після смерті зірки Голлівуду в 1980 році седан кілька разів переходив із рук у руки, а в 2013 році пройшов повну реставрацію.

До речі, на цей ж аукціон виставили рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера.

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