Возрожденная классика: знаменитый внедорожник Jeep вернули в производство (фото)

Jeep Cherokee первого поколения оснастили современным 6,4-литровым V8 на 485 л. с. Внедорожник получил внедорожную резину и климат-контроль.

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Внедорожник Jeep Cherokee сняли с производства в нынешнем году, но теперь он возвращается. Речь идет не о современной модели, а о самом первом Jeep Cherokee 1975 года. Его осовременили и вернули на рынок. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Внедорожнику увеличили клиренс и установили внедорожные шины

Тюнинг Jeep Cherokee первого поколения выполнили в американском ателье Vigilante. Внедорожник будут выпускать мелкими сериями и продавать по цене от 295 000 долларов.

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Jeep Cherokee 1975 года полностью разобрали, отреставрировали и перекрасили. Под капотом теперь установлен современный 6,4-литровый V8 Hemi мощностью 485 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической КПП.

Jeep Cherokee получил 485-сильный V8

Также установлены новые мосты Dana и полноприводная трансмиссия с понижающей передачей. Также полностью заменено рулевое управление, появились внедорожные амортизаторы Fox и современные дисковые тормоза.

Салон отделан кожей и алюминием

Новый Jeep Cherokee от Vigilante выдают увеличенный клиренс и внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A. Салон перетянули дорогой кожей и отделали полированным алюминием, а оснащение пополнил климат-контроль.

Ранее Фокус сообщал, что в производство вернули и конкурента Cherokee — Ford Bronco первого поколения.

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