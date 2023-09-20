Возрожденная классика: знаменитый внедорожник Jeep вернули в производство (фото)
Jeep Cherokee первого поколения оснастили современным 6,4-литровым V8 на 485 л. с. Внедорожник получил внедорожную резину и климат-контроль.
Внедорожник Jeep Cherokee сняли с производства в нынешнем году, но теперь он возвращается. Речь идет не о современной модели, а о самом первом Jeep Cherokee 1975 года. Его осовременили и вернули на рынок. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Jeep Cherokee первого поколения выполнили в американском ателье Vigilante. Внедорожник будут выпускать мелкими сериями и продавать по цене от 295 000 долларов.Важно
Jeep Cherokee 1975 года полностью разобрали, отреставрировали и перекрасили. Под капотом теперь установлен современный 6,4-литровый V8 Hemi мощностью 485 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической КПП.
Также установлены новые мосты Dana и полноприводная трансмиссия с понижающей передачей. Также полностью заменено рулевое управление, появились внедорожные амортизаторы Fox и современные дисковые тормоза.
Новый Jeep Cherokee от Vigilante выдают увеличенный клиренс и внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A. Салон перетянули дорогой кожей и отделали полированным алюминием, а оснащение пополнил климат-контроль.
Ранее Фокус сообщал, что в производство вернули и конкурента Cherokee — Ford Bronco первого поколения.
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