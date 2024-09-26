800 сил і 3,4 с до сотні: презентовано екстремальний пікап Ford для бездоріжжя (відео)

Тюнінг Ford F-150 від Hennessey Performance збільшив потужність його двигуна до 800 сил. Крім того, пікап отримав посилену підвіску та позашляхові шини, а його кліренс збільшили до 400 мм.

Related video

Пікап Ford F-150 отримав екстремальну лімітовану модифікацію. Її створили у відомому американському ательє Hennessey Performance. Подробиці авто розкрили на його сайті.

Проєкт назвали Hennessey Venom 800. Випустять лише 250 таких пікапів. Вартість поки не повідомляють, проте вона точно перевищує 200 000 доларів.

Потужність двигуна V8 зросла до 800 сил Фото: Hennessey

Цифрове позначення у назві вказує на потужність 5,0-літрового V8 – 800 к. с. при 6200 об/хв. Піковий крутний момент зріс до 1026 Н∙м при 4100 об/хв. Таких результатів добилися за рахунок установки механічного компресора, нових вихлопу і паливної системи.

Важливо

Король бездоріжжя: тест-драйв нового Ford Ranger Tremor

Новий Hennessey Venom 800 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 11,7 с, тобто він швидший за новий Ford F-150 Raptor R.

Крісла прикрасили логотипами Hennessey Фото: Hennessey

Крім того, доопрацювали ходову авто. Пікап Ford F-150 отримав спортивну підвіску від BDX з амортизаторами Fox та гальма Brembo.

Тюнінг Ford F-150 змінив його дизайн. Пікап отримав сталеві бампери та 35-дюймові позашляхові шини, а його кліренс збільшили на 152 мм (до 400 мм).

За доплату пропонують карбонову решітку радіатора, підніжки з електроприводом та додаткову діодну оптику. Салон Ford F-150 майже не змінився – там лише замінили килимки та вигравіювали логотипи Hennessey на сидіннях.

Примітно, що це не найпотужніший пікап Ford F-150 від Hennessey, адже існує і 1000-сильна модифікація.

Також Фокус розповідав, що в США схрестили старий Jeep Cherokee та Dodge Viper.