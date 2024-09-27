Спортивний побратим VW ID.4: відроджений Ford Capri повертається на ринок (фото)

Ford Capri повернувся, але став електричним купе-кросовером. Модель пропонують у версіях потужністю від 170 до 340 сил із запасом ходу до 627 км.

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Новий Ford Capri 2025 надійшов у виробництво і виходить на ринок. Знамениту модель 70-х відродили у форматі електричного кросовера. Про це повідомляє сайт Electrive.

Електромобіль Ford Capri виготовляють на заводі в німецькому Кельні – там же, де й новий електричний Ford Explorer. Обидві моделі збудовані на платформі VW MEB, тобто є родичами Volkswagen ID.4 та ID.5.

Запас ходу авто сягає 627 км Фото: Ford

Якщо минулі покоління Ford Capri були купе, то відроджена модель – електричний купе-кросовер із вигнутим дахом та високою віконною лінією. Він сягає 4,63 м у довжину та має 572-літровий багажник.

З старту електрокросовер Ford Capri пропонують у трьох модифікаціях. Базовий варіант за 44 950 євро отримав 170-сильний мотор і батарею ємністю 52 кВт∙год.

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Також пропонують дві версії з батареєю на 79 кВт∙год – задньопривідну 286-сильну (51 950 євро) та повнопривідну 340-сильну (55 950 євро). Запас ходу становить 627 і 592 км, відповідно.

Електрокар має багату базову комплектацію Фото: Ford

Максимальна швидкість Ford Capri обмежена на 180 км/год у всіх модифікаціях. Найпотужніший варіант стартує до сотні за 5,3 с.

Базова комплектація Ford Capri 2025 доволі багата – безключовий доступ двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера,навігація, набір систем безпеки, обігрів керма, електропривід, підігрів, вентиляція та масаж крісел.

Об'єм багажника становить 572 л Фото: Ford

Топовий варіант Premium додає 20-дюймові диски, матричну оптику, панорамний дах, аудіосистему Bang&Olufsen з 10 динаміками та сенсорний електропривід дверей багажника.

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