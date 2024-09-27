Найбільший позашляховик Ford показали до прем'єри (фото)

Новий Ford Expedition збереже раму і кутастий дизайн, проте стане сучаснішим усередині. Позашляховик оснастять 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю понад 400 сил.

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Опубліковано офіційні тизери Ford Expedition п’ятої генерації. Великий рамний позашляховик змінить покоління услід за своїм розкішним побратимом Lincoln Navigator. Прем’єра моделі запланована на 3 жовтня, а її продажі стартують в кінці року, повідомляється на сторінці Ford у Facebook.

На фото можна побачити передню частину Ford Expedition 2025 із широкою решіткою радіатора, крупними фарами та діодним підсвічуванням.

Новий Ford Expedition раніше бачили на тестах Фото: edmunds

Раніше новий Ford Expedition помітили під час тестів. Позашляховик зберігає знайомий двооб’ємний силует. Як і раніше, модель пропонуватимуть у стандартній 5,3-метровій та подовженій 5,6-метровій версіях, тобто вона залишиться найбільшим позашляховиком Ford.

У салоні за прикладом Lincoln Navigator встановлять 48-дюймовий дисплей на всю ширину передньої панелі. Позашляховик запропонують у версіях на 7 та 8 місць. Очікується і розширення комплектації моделі.

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Новий Ford Expedition збереже 3,5-літровий V6 твін-турбо, проте його потужність зросте та перевищить 400 сил. У парі з ним працюватиме 10-ступінчастий автомат, а привід може бути заднім або повним.

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