На український ринок вийшов найменший і найдешевший кросовер Ford (фото)

Кросовер Ford Puma змінився зовні та став сучаснішим усередині. 1,0-літрові турбомотори стали економічнішими завдяки гібридним установкам.

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В Україні надійшов у продаж новий Ford Puma. Компактний кросовер пройшов модернізацію. Його подробиці з’явилися на офіційному сайті Ford в Україні.

Оновлений кросовер Ford Puma 2024 пізнається за зміненими решіткою радіатора, фарами та ліхтарями. У салоні замінили кермо, встановили новий віртуальний щиток приладів і збільшений 12-дюймовий тачскрін.

Кросовер пропонують із турбомоторами на 125 і 155 сил Фото: Ford

Новий Ford Puma в Україні доступний із 1,0-літровими бензиновими турбомоторами на 125 і 155 к. с., доповненими "м’якими" гібридними установками. Вони витрачають 5,5-6,3 л/100 км. Потужніший варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 200 км/год.

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Базовий Ford Puma Titanium (від 1 145 013 гривень) отримав 17-дюймові диски, запуск із кнопки, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру, підігрів сидінь, датчики дощу та світла, набір систем безпеки. Це найдешевший кросовер Ford.

У салоні замінили кермо та дисплеї Фото: Ford

Топовий варіант ST-Line X (від 1 388 614 гривень) може бути лише 155-сильним і також оснащений 18-дюймовими дисками, безключовим доступом, електроприводом дверей багажника, камерами кругового огляду та акустикою Bang&Olufsen з 10 динаміками.

Між іншим, Ford Puma невдовзі отримає електричну версію і її помітили на дорогах до презентації.

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