На украинский рынок вышел самый маленький и дешевый кроссовер Ford (фото)
Кроссовер Ford Puma изменился внешне и стал более современным внутри. 1,0-литровые турбомоторы стали более экономичными благодаря гибридным установкам.
В Украине поступил в продажу новый Ford Puma. Компактный кроссовер прошел модернизацию. Его подробности появились на официальном сайте Ford в Украине.
Обновленный кроссовер Ford Puma 2024 узнается по измененной решетке радиатора, фарам и фонарям. В салоне заменили руль, установили новый виртуальный щиток приборов и увеличенный 12-дюймовый тачскрин.
Новый Ford Puma в Украине доступен с 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 125 и 155 л. с., дополненными "мягкими" гибридными установками. Они расходуют 5,5-6,3 л/100 км. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 с и развить 200 км/ч.
Базовый Ford Puma Titanium (от 1 145 013 гривен) получил 17-дюймовые диски, запуск с кнопки, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, подогрев сидений, датчики дождя и света, набор систем безопасности. Это самый дешевый кроссовер Ford.
Топовый вариант ST-Line X (от 1 388 614 гривен) может быть только 155-сильным и также оснащен 18-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника, камерами кругового обзора и акустикой Bang&Olufsen с 10 динамиками.
Между прочим, Ford Puma вскоре получит электрическую версию и ее заметили на дорогах до презентации.
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