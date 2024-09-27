Самый большой внедорожник Ford показали до премьеры (фото)
Новый Ford Expedition сохранит раму и угловатый дизайн, однако станет более современным внутри. Внедорожник оснастят 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью более 400 сил.
Опубликованы официальные тизеры Ford Expedition пятой генерации. Большой рамный внедорожник сменит поколение вслед за своим роскошным собратом Lincoln Navigator. Премьера модели запланирована на 3 октября, а ее продажи стартуют в конце года, сообщается на странице Ford в Facebook.
На фото можно увидеть переднюю часть Ford Expedition 2025 с широкой решеткой радиатора, крупными фарами и диодной подсветкой.
Ранее новый Ford Expedition заметили во время тестов. Внедорожник сохраняет знакомый двухобъемный силуэт. Как и прежде, модель будет предлагаться в стандартной 5,3-метровой и удлиненной 5,6-метровой версиях, то есть она останется самым большим внедорожником Ford.
В салоне по примеру Lincoln Navigator установят 48-дюймовый дисплей на всю ширину передней панели. Внедорожник предложат в версиях на 7 и 8 мест. Ожидается и расширение комплектации модели.Важно
Новый Ford Expedition сохранит 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность возрастет и превысит 400 сил. В паре с ним будет работать 10-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным.
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