Самый большой внедорожник Ford показали до премьеры (фото)

Новый Ford Expedition сохранит раму и угловатый дизайн, однако станет более современным внутри. Внедорожник оснастят 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью более 400 сил.

Related video

Опубликованы официальные тизеры Ford Expedition пятой генерации. Большой рамный внедорожник сменит поколение вслед за своим роскошным собратом Lincoln Navigator. Премьера модели запланирована на 3 октября, а ее продажи стартуют в конце года, сообщается на странице Ford в Facebook.

На фото можно увидеть переднюю часть Ford Expedition 2025 с широкой решеткой радиатора, крупными фарами и диодной подсветкой.

Новый Ford Expedition ранее видели на тестах Фото: edmunds

Ранее новый Ford Expedition заметили во время тестов. Внедорожник сохраняет знакомый двухобъемный силуэт. Как и прежде, модель будет предлагаться в стандартной 5,3-метровой и удлиненной 5,6-метровой версиях, то есть она останется самым большим внедорожником Ford.

В салоне по примеру Lincoln Navigator установят 48-дюймовый дисплей на всю ширину передней панели. Внедорожник предложат в версиях на 7 и 8 мест. Ожидается и расширение комплектации модели.

Важно

На украинский рынок вышел самый маленький и дешевый кроссовер Ford (фото)

Новый Ford Expedition сохранит 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность возрастет и превысит 400 сил. В паре с ним будет работать 10-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном 800-сильном пикапе Ford для бездорожья.

Также мы писали, что во время тестов заметили таинственный электровнедорожник Audi.