Майкл Джордан показал свой уникальный электросуперкар ценой более 2 миллионов евро (фото)

Электрический суперкар Pininfarina Battista Targamerica со съемной крышей создали специально для Майкла Джордана. 1900-сильное авто способно разогнаться до сотни за 2 с и развить 350 км/ч.

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Коллекцию авто Майкла Джордана пополнил новый интересный экземпляр — уникальный суперкар Pininfarina Battista Targamerica. Звездный баскетболист получил электрокар в начале октября, сообщает сайт Carscoops.

Суперкар оснащен 1900-сильной электрической установкой Фото: Pininfarina

Электромобиль Pininfarina Battista Targamerica презентовали на ретрошоу в Монтерее (США). Суперкар выпустили в одном-единственном экземпляре по заказу Майкла Дордана. Его стоимость не называют, но она точно превышает 2 миллиона евро.

Разгон до 100 км/ч занимает 2 с Фото: Pininfarina

Главное отличие Targamerica от стандартного купе Pininfarina Battista — съемная крыша. Кроме того, электрокар получил особые колесные диски, а его кузов окрашен в серебристый цвет с синими полосами.

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Салон украсили особой коричневой кожей. Кроме того, специально по заказу Майкла Джордана установили держатель для сигар.

Салон украсили коричневой кожей Фото: Pininfarina

Электрический суперкар Pininfarina Battista Targamerica оснащен силовой установкой от Rimac Nevera — четырьмя моторами, которые суммарно развивают 1900 л. с. и 2340 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и развить 350 км/ч. С батареей на 120 кВт∙ч запас хода составляет 476 км.

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