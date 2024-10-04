Майкл Джордан показав свій унікальний електросуперкар ціною понад 2 мільйони євро (фото)

Електричний суперкар Pininfarina Battista Targamerica зі знімним дахом створили спеціально для Майкла Джордана. 1900-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 2 с і розвинути 350 км/год.

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Колекцію авто Майкла Джордана поповнив новий цікавий екземпляр – унікальний суперкар Pininfarina Battista Targamerica. Зірковий баскетболіст отримав електрокар на початку жовтня, повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар оснащений 1900-сильною електричною установкою Фото: Pininfarina

Електромобіль Pininfarina Battista Targamerica презентували на ретрошоу в Монтереї (США). Суперкар випустили в одному-єдиному екземплярі на замовлення Майкла Дордана. Його вартість не називають, але вона точно перевищує 2 мільйони євро.

Розгін до 100 км/год займає 2 с Фото: Pininfarina

Головна відмінність Targamerica від стандартного купе Pininfarina Battista – знімний дах. Крім того, електрокар отримав особливі колісні диски, а його кузов забарвлений у сріблястий колір із синіми смугами.

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Салон оздобили особливою коричневою шкірою. Крім того, спеціально на замовлення Майкла Джордана встановили тримач для сигар.

Салон оздобили коричневою шкірою Фото: Pininfarina

Електричний суперкар Pininfarina Battista Targamerica оснащений силовою установкою від Rimac Nevera – чотирма моторами, які сумарно розвивають 1900 к. с. і 2340 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с і розвинути 350 км/год. Із батареєю на 120 кВт∙год запас ходу становить 476 км.

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