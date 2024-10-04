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Авто

Майкл Джордан показав свій унікальний електросуперкар ціною понад 2 мільйони євро (фото)

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Фото: Pininfarina | Pininfarina Battista Targamerica створили в єдиному екземплярі спеціально для Майкла Джордана

Електричний суперкар Pininfarina Battista Targamerica зі знімним дахом створили спеціально для Майкла Джордана. 1900-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 2 с і розвинути 350 км/год.

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Колекцію авто Майкла Джордана поповнив новий цікавий екземпляр – унікальний суперкар Pininfarina Battista Targamerica. Зірковий баскетболіст отримав електрокар на початку жовтня, повідомляє сайт Carscoops.

Pininfarina Battista Targamerica, Pininfarina Battista, Майкл Джордан, авто Майкла Джордана, суперкар Pininfarina Fullscreen
Суперкар оснащений 1900-сильною електричною установкою
Фото: Pininfarina

Електромобіль Pininfarina Battista Targamerica презентували на ретрошоу в Монтереї (США). Суперкар випустили в одному-єдиному екземплярі на замовлення Майкла Дордана. Його вартість не називають, але вона точно перевищує 2 мільйони євро.

Pininfarina Battista, Майкл Джордан, авто Майкла Джордана, суперкар Pininfarina Fullscreen
Розгін до 100 км/год займає 2 с
Фото: Pininfarina

Головна відмінність Targamerica від стандартного купе Pininfarina Battista – знімний дах. Крім того, електрокар отримав особливі колісні диски, а його кузов забарвлений у сріблястий колір із синіми смугами.

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Салон оздобили особливою коричневою шкірою. Крім того, спеціально на замовлення Майкла Джордана встановили тримач для сигар.

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Салон оздобили коричневою шкірою
Фото: Pininfarina

Електричний суперкар Pininfarina Battista Targamerica оснащений силовою установкою від Rimac Nevera – чотирма моторами, які сумарно розвивають 1900 к. с. і 2340 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с і розвинути 350 км/год. Із батареєю на 120 кВт∙год запас ходу становить 476 км.

До речі, нещодавно продавали лімітований суперкар Mercedes Майкла Джордана.

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