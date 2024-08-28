На продаж виставили ексклюзивний суперкар Mercedes Майкла Джордана (фото)

Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 оснащений 650-сильним компресорним V8 і здатен розвинути 337 км/год. Усього виготовили лише 150 таких авто.

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У США виставили на продаж купе Mercedes SLR McLaren 2007 року. Суперкар належав зірковому баскетболісту Майклу Джордану. Про це повідомляється на сайті DuPont Registry.

Усього випустили лише 150 Mercedes SLR McLaren 722 Фото: duPont Registry

Майкл Джордан завжди любив швидкісні спортивні авто. Він придбав цей Mercedes SLR McLaren уже після завершення кар’єри гравця. Вибір пав на лімітований заряджений варіант 722 – таких автомобілів виготовили лише 150.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном Фото: duPont Registry

Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 вирізняється зовні карбоновим спліттером, а потужність його 5,4-літрового V8 з компресором збільшена з 626 до 650 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,6 с та розвинути 337 км/год.

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Авто Майкла Джордана вирізняється особливими 19-дюймовими дисками Ankry Wheels, а його салон оздоблений чорною шкірою, алькантарою та карбоном.

Суперкар здатен розвинути 337 км/год Фото: duPont Registry

Пробіг автомобіля за 17 років становить 24 400 км. Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 оцінили в 650 000 доларів, хоча зазвичай такі купе продають за 480-500 тис. доларів.

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