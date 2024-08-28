На продажу выставили эксклюзивный суперкар Mercedes Майкла Джордана (фото)

Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 оснащен 650-сильным компрессорным V8 и способен развить 337 км/ч. Всего изготовили лишь 150 таких авто.

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В США выставили на продажу купе Mercedes SLR McLaren 2007 года. Суперкар принадлежал звездному баскетболисту Майклу Джордану. Об этом сообщается на сайте DuPont Registry.

Всего выпустили всего 150 Mercedes SLR McLaren 722 Фото: duPont Registry

Майкл Джордан всегда любил скоростные спортивные авто. Он приобрел этот Mercedes SLR McLaren уже после завершения карьеры игрока. Выбор пал на лимитированный заряженный вариант 722 — таких автомобилей изготовили всего 150.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: duPont Registry

Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 отличается внешне карбоновым сплиттером, а мощность его 5,4-литрового V8 с компрессором увеличена с 626 до 650 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 337 км/ч.

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Авто Майкла Джордана отличается особыми 19-дюймовыми дисками Ankry Wheels, а его салон отделан черной кожей, алькантарой и карбоном.

Суперкар способен развить 337 км/ч Фото: duPont Registry

Пробег автомобиля за 17 лет составляет 24 400 км. Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 оценили в 650 000 долларов, хотя обычно такие купе продают за 480-500 тыс. долларов.

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