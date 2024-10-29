Старая Subaru Impreza 90-х продается по цене нового Rolls-Royce (фото)

Subaru Impreza WRC успешно выступала в ралли в 90-х годах. Гоночная версия седана доработана специалистами британской компании Prodrive и оснащена 325-сильным турбомотором.

Related video

В Великобритании выставили на продажу Subaru Impreza 1993 года выпуска. За седан планируют получить 390 000 фунтов стерлингов ($506 000) — как за новый Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщает сайт Motor1.

Седан подготовили специалисты Prodrive

Дело в том, что с молотка уйдет раллийная Subaru Impreza WRC. Изготовили всего несколько десятков таких авто и они очень ценятся коллекционерами. Команда Subaru в 90-х трижды выигрывала чемпионат мира по ралли в командном зачете, а звездный британский гонщик Колин МакРей в 1995 году стал чемпионом.

Автомобиль отреставрировали в 2020 году

Конкретно эта Subaru Impreza WRC не принимала непосредственного участия в чемпионате мира по ралли, но использовалась Колином МакРэем в качестве тестового авто с 1993 по 1996 год.

Важно

В Украину приехал очень редкий спортивный седан BMW 90-х (фото)

Полноприводная Subaru Impreza WRC разработана совместно с британской компанией Prodrive. Седан оснащен 2,0-литровым оппозитным турбомотором на 325 л. с. и 440 Нм, а также 5-ступенчатой механической КПП. У него гоночная подвеска и каркас безопасности в салоне.

Под капотом установлен оппозитный 325-сильный турбомотор

Автомобиль имеет настройки для асфальтовых этапов ралли. В 2020 году оно прошло полную реставрацию.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Subaru с расходом 6,3 л на 100 км.

Также мы писали, что на аукцион выставили победный болид Михаэля Шумахера.