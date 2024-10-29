В Украину приехал очень редкий спортивный седан BMW 90-х (фото)

Изготовлено всего 342 седана BMW Alpina B3 3.2. Автомобиль оснащен 265-сильной шестеркой и способен разогнаться до сотни за 6 с и развить 255 км/ч.

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В Украину привезли раритетный седан BMW 3 Series E36 в заряженной версии от Alpina. Авто является настоящим раритетом. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Дело в том, что с 1996 по 1999 год изготовили всего 342 BMW Alpina B3 3.2 (именно так назвали седан). В 90-х годах продукция Alpina была малосерийной, поэтому сейчас эти автомобили ценятся коллекционерами. Модель занимала нишу между стандартным BMW 3 Series E36 и заряженным M3.

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Главное отличие седана скрывается под капотом — там установили 3,2-литровую рядную шестерку на 265 л. с. и 330 Н∙м. BMW Alpina B3 3.2 способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 255 км/ч. Также доработаны ходовая и тормоза автомобиля.

Отличить Alpina B3 3.2 от BMW 3 Series E36 можно по скромному обвесу и миниатюрному заднему спойлеру. Также авто получило фирменные диски Alpina, а его боковины украшены золотистым орнаментом. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Кстати, вместе с этим седаном в Украину приехал и универсал BMW 3 Series Alpina.

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