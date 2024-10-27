Настоящий эксклюзив: в Киеве засветились раритетные заряженные BMW (фото)

Спортивные седаны BMW доработаны специалистами Alpina и выпущены очень малыми сериями. Им увеличили мощность и сделали дизайн более выразительным.

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В Киеве сфотографировали очень редкие седаны BMW Alpina. Автомобили являются раритетами не только в Украине, но и в целом в мире. Их фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Эти BMW появились в период, когда продукция Alpina не была такой массовой, как в наше время. Оба авто, по сути, являются мелкосерийным продуктом.

Alpina B12 создали на базе BMW 7 Series E38. С 1995 по 2001 год было произведено всего 296 таких седанов.

BMW Alpina B12 комплектовали двигателями V12 объемом 5,6 л (387 л.с. и 560 Н∙м) и 6,0 л (430 л.с. и 650 Н∙м) и 5-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает, соответственно, 6,4 и 5,8 с, а максимальная скорость составляет 282 и 291 км/ч, соответственно.

Alpina B10 V8 S более редкая, ведь этих седанов на базе BMW 5 Series E39 с 2002 по 2004 год собрали всего 88. Конкретно это авто — 28-е в серии.

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Спортивный седан BMW Alpina оснащен 4,8-литровым V8 мощностью 375 л. с., то есть не намного слабее BMW M5 E39. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 284 км/ч.

В обоих авто доработаны подвеска и тормоза. Они получили обвес и фирменные колесные диски Alpina, а их боковины украшает графика. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.

Кстати, вместе с этими автомобилями заметили и редкий универсал BMW Alpina 90-х годов.

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