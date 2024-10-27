Справжній ексклюзив: у Києві засвітилися раритетні заряджені BMW (фото)

Спортивні седани BMW доопрацьовані спеціалістами Alpina та випущені дуже малими серіями. Їм збільшили потужність та зробили дизайн виразнішим.

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У Києві сфотографували дуже рідкісні седани BMW Alpina. Автомобілі є раритетами не лише в Україні, але й загалом у світі. Їх світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ці BMW з’явилися в період, коли продукція Alpina не була такою масовою, як у наш час. Обидва авто, по суті, є дрібносерійним продуктом.

Alpina B12 створили на базі BMW 7 Series E38. Із 1995 по 2001 рік виготовили лише 296 таких седанів.

BMW Alpina B12 комплектували двигунами V12 об’ємом 5,6 л (387 к. с. і 560 Н∙м) та 6,0 л (430 к. с. і 650 Н∙м) та 5-ступінчастим автоматом. Розгін до 100 км/год займає, відповідно, 6,4 і 5,8 с, а максимальна швидкість становить 282 і 291 км/год, відповідно.

Alpina B10 V8 S більш рідкісна, адже цих седанів на базі BMW 5 Series E39 з 2002 по 2004 рік зібрали всього 88. Конкретно це авто – 28-е в серії.

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Спортивний седан BMW Alpina оснащений 4,8-літровим V8 потужністю 375 к. с., тобто не набагато слабший за BMW M5 E39. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 284 км/год.

В обох авто доопрацьовані підвіска та гальма. Вони отримали обвіс та фірмові колісні диски Alpina, а їх боковини прикрашає графіка. У салоні встановлено спортивні кермо та сидіння.

До речі, разом із цими автомобілями помітили і рідкісний універсал BMW Alpina 90-х років.

Також Фокус розповідав про новий BMW M4 у зарядженій версії CS, який з'явився в Києві.