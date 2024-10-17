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Авто

Капсули часу з 90-х: у Києві виявили секретну колекцію культових німецьких авто (відео)

Mercedes S600 Coupe, Mercedes S-Class W140, Mercedes S600 W140
Фото: Roma Urraco | Купе Mercedes-Benz S600 1996 року

Культові Mercedes і BMW добре збережені та переважно мають дуже малі пробіги. У колекції зібрані седани та купе і є навіть броньований автомобіль.

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У Києві знайшли секретну колекцію німецьких автомобілів. Знамениті Mercedes-Benz та BMW 90-х років припадають пилом на одному зі столичних паркінгів. Фото та відео з авто опублікував у соцмережах блогер Roma Urraco.

Автомобілі дуже добре збережені та переважно мають невеликі пробіги – це так звані капсули часу. Усі вони на українській реєстрації, а деякі машини зараз виставили на продаж.

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Приміром, BMW 750i E32 1991 року з двигуном V12 проїхав усього 45 тис. км, а BMW 530i E34 1994 року з V8 – 56 тис. км. Пробіг купе BMW 328i E36 1997 року з пакетом M-Sport становить 58 тис. км.

BMW 5 E34, колекція авто, капсули часу Fullscreen
BMW 530i E34 1994 року
BMW 3 E36, колекція авто, капсули часу Fullscreen
BMW 328i E36 1997 року
Mercedes S320 W140, колекція авто, капсули часу Fullscreen
Mercedes S320 W140
Mercedes W124, колекція авто, капсули часу Fullscreen
Mercedes 200E W124 1991 року
BMW 5 E34, колекція авто, капсули часу
BMW 3 E36, колекція авто, капсули часу
Mercedes S320 W140, колекція авто, капсули часу
Mercedes W124, колекція авто, капсули часу

Крім того, в колекції є два седани Mercedes S-Class W140, один із яких – броньований S600 (його пробіг – всього 35 тис. км), а інший – у досить рідкісній комплектації S320 із тканинним оздобленням салону. Зберігається і купе Mercedes S600 W140 1996 року.

Також на паркінгу стоїть седан Mercedes 200E W124 1991 року з карбюраторним двигуном. А ще на відео видно BMW 7 Series E38 та Mercedes 190.

Між іншим, нещодавно занедбану колекцію ретроавто виявили і в Чернігові.

Також Фокус писав, що в Україну привезли унікальні спортивні BMW 2000-х.