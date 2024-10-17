Капсули часу з 90-х: у Києві виявили секретну колекцію культових німецьких авто (відео)

Культові Mercedes і BMW добре збережені та переважно мають дуже малі пробіги. У колекції зібрані седани та купе і є навіть броньований автомобіль.

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У Києві знайшли секретну колекцію німецьких автомобілів. Знамениті Mercedes-Benz та BMW 90-х років припадають пилом на одному зі столичних паркінгів. Фото та відео з авто опублікував у соцмережах блогер Roma Urraco.

Автомобілі дуже добре збережені та переважно мають невеликі пробіги – це так звані капсули часу. Усі вони на українській реєстрації, а деякі машини зараз виставили на продаж.

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Приміром, BMW 750i E32 1991 року з двигуном V12 проїхав усього 45 тис. км, а BMW 530i E34 1994 року з V8 – 56 тис. км. Пробіг купе BMW 328i E36 1997 року з пакетом M-Sport становить 58 тис. км.

BMW 530i E34 1994 року BMW 328i E36 1997 року Mercedes S320 W140 Mercedes 200E W124 1991 року

Крім того, в колекції є два седани Mercedes S-Class W140, один із яких – броньований S600 (його пробіг – всього 35 тис. км), а інший – у досить рідкісній комплектації S320 із тканинним оздобленням салону. Зберігається і купе Mercedes S600 W140 1996 року.

Також на паркінгу стоїть седан Mercedes 200E W124 1991 року з карбюраторним двигуном. А ще на відео видно BMW 7 Series E38 та Mercedes 190.

Між іншим, нещодавно занедбану колекцію ретроавто виявили і в Чернігові.

Також Фокус писав, що в Україну привезли унікальні спортивні BMW 2000-х.