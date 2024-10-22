Бюджетная капсула времени: на продажу выставили самую первую Dacia в новом состоянии (фото)

Заднемоторный седан Dacia 1100 выпускался с 1968 по 1972 год. Первая модель Dacia является лицензионной копией бюджетного французского Renault 8.

Related video

В Бухаресте продается винтажный седан Dacia 1100 1969 года. Это самая первая модель в истории румынского автопроизводителя. О ней рассказали на сайте mobile.de.

Седан является лицензионной копией Renault 8 Фото: с сайта mobile.de

Эта Dacia 1100 — настоящая капсула времени. Бюджетный седан за 55 лет проехал всего 43 612 км и, по словам владельца, является полностью оригинальным. В его конструкцию не внесли никаких изменений и он никогда не попадал в ДТП.

Автомобиль хорошо сохранился и имеет небольшой пробег Фото: с сайта mobile.de

К тому же, до наших дней сохранилось всего несколько десятков этих авто. Именно поэтому цена Dacia 1100 довольно высокая — 8500 евро.

Важно

Капсулы времени из 90-х: в Киеве обнаружили секретную коллекцию культовых немецких авто (видео)

Dacia 1100 стала первым авто, которое начали производить на предприятии в румынском городе Миовень. С 1968 по 1972 год изготовили 37 546 этих седанов.

1,1-литровый двигатель развивает 45 л. с. Фото: с сайта mobile.de

Предприятие Dacia создали в сотрудничестве с Renault, а первая модель марки является лицензионной копией Renault 8. Это компактный четырехметровый седан с двигателем сзади и задним приводом.

Фото: с сайта mobile.de

Dacia 1100 предлагалась в нескольких различных версиях. Конкретно этот седан оснащен 1,1-литровой бензиновой четверкой мощностью 45 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.

Ранее Фокус рассказывал о заряженном Ford Mustang 2008 года без пробега.

Также мы писали о культовом спорткаре 70-х за $300 000 в новом состоянии.