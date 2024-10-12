Капсула времени за $300 000: обнаружен культовый спорткар 70-х в новом состоянии (видео)

Plymouth Road Runner Superbird — серийная версия гоночного авто из NASCAR и одна из первых моделей с антикрылом. Под капотом купе установлен 375-сильный V8.

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В США нашли хорошо сохранившийся Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитое спортивное авто очень мало эксплуатировалось и выглядит как новое. О нем рассказал в видео на Youtube блогер и коллекционер авто Лу Костабайл.

На одометре этого Plymouth Road Runner Superbird — всего 46 500 км (28 900 миль). Выяснилось, что это авто было приобретено в штате Огайо в 1970 году, однако вскоре дилер выкупил его обратно и демонстрировал в шоуруме, чтобы привлекать покупателей.

Plymouth Superbird является серийной версией гоночного авто из NASCAR Фото: скриншот / YouTube

Позже авто переставили на склад дилера, где его и нашел коллекционер Боб Дженнингс, который владеет сразу несколькими Plymouth Superbird и их аналогами Dodge Charger Daytona.

Спорткар является одним из первых серийных авто с антикрылом Фото: скриншот / YouTube

Боб Дженнинг рассказал, что Plymouth Superbird 1970 года — капсула времени в хорошем состоянии. У него родное лакокрасочное покрытие без повреждений, да и внутренняя отделка прекрасно сохранилась. Пришлось лишь заменить отдельные детали, которые вышли из строя из-за длительного простоя — шины, резиновые шланги, провода, бензобак и амортизаторы.

Plymouth Superbird прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 года — чрезвычайно ценная коллекционная модель. Экземпляры в хорошем состоянии продают минимум за 300 000 долларов, а особо редкие версии авто стоят более миллиона.

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Изготовили только 1920 Plymouth Superbird. По сути, это серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR. Это одна из первых серийных моделей с антикрылом.

Под капотом установлен 375-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

В линейке модели существовали версии мощностью до 425 сил, однако конкретно этот Plymouth Superbird оснащен 7,2-литровым V8 на 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить более 240 км/ч.

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