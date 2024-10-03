Гость из 2000-х: обнаружен культовый 16-летний внедорожник Toyota в новом состоянии (фото)
Toyota FJ Cruiser — культовая внедорожная модель в ретростиле. Автомобиль оснащен 4,0-литровым 239-сильным V6 и 5-ступенчатой автоматической КПП.
В США обнаружили прекрасно сохранившийся Toyota FJ Cruiser 2008 года. Знаменитый рамный внедорожник за 16 лет проехал всего 7760 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Toyota FJ Cruiser очень мало эксплуатировался и хранился в гараже — это настоящая капсула времени. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии и даже днище без ржавчины.
Примечательно, что комплектация Toyota FJ Cruiser довольно бедная. Его сиденья обшиты тканью и не имеют электропривода, а есть лишь кондиционер и круиз-контроль.
Под капотом установлен стандартный 4,0-литровый V6 мощностью 239 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен понижающей передачей.
Через неделю Toyota FJ Cruiser выставят на аукцион. Ориентировочная цена внедорожника пока не сообщается, но она может быть довольно высокой.
Дело в том, что сейчас б/у Toyota FJ Cruiser пользуются спросом и экземпляры в хорошем состоянии дорожают в последнее время. Модель ценят за ретростиль и внедорожные качества.
Между прочим, вскоре дебютирует преемник Toyota FJ Cruiser, который сохранит рамную конструкцию и станет дешевле.
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