Гость из 2000-х: обнаружен культовый 16-летний внедорожник Toyota в новом состоянии (фото)

Toyota FJ Cruiser — культовая внедорожная модель в ретростиле. Автомобиль оснащен 4,0-литровым 239-сильным V6 и 5-ступенчатой автоматической КПП.

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В США обнаружили прекрасно сохранившийся Toyota FJ Cruiser 2008 года. Знаменитый рамный внедорожник за 16 лет проехал всего 7760 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Внедорожник оснащен 239-сильным V6 Фото: autoevolution.com

Этот Toyota FJ Cruiser очень мало эксплуатировался и хранился в гараже — это настоящая капсула времени. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии и даже днище без ржавчины.

Примечательно, что комплектация Toyota FJ Cruiser довольно бедная. Его сиденья обшиты тканью и не имеют электропривода, а есть лишь кондиционер и круиз-контроль.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: autoevolution.com

Под капотом установлен стандартный 4,0-литровый V6 мощностью 239 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен понижающей передачей.

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Через неделю Toyota FJ Cruiser выставят на аукцион. Ориентировочная цена внедорожника пока не сообщается, но она может быть довольно высокой.

Toyota FJ Cruiser планируют продать Фото: autoevolution.com

Дело в том, что сейчас б/у Toyota FJ Cruiser пользуются спросом и экземпляры в хорошем состоянии дорожают в последнее время. Модель ценят за ретростиль и внедорожные качества.

Между прочим, вскоре дебютирует преемник Toyota FJ Cruiser, который сохранит рамную конструкцию и станет дешевле.

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