Гість із 2000-х: виявлено культовий 16-річний позашляховик Toyota в новому стані (фото)

Toyota FJ Cruiser — культова позашляхова модель у ретростилі. Автомобіль оснащений 4,0-літровим 239-сильним V6 та 5-ступінчастою автоматичною КПП.

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У США виявили чудово збережений Toyota FJ Cruiser 2008 року. Знаменитий рамний позашляховик за 16 років проїхав усього 7760 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Позашляховик оснащений 239-сильним V6 Фото: autoevolution.com

Цей Toyota FJ Cruiser дуже мало експлуатувався та зберігався в гаражі – це справжня капсула часу. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані і навіть днище без іржі.

Примітно, що комплектація Toyota FJ Cruiser досить бідна. Його сидіння обшиті тканиною і не мають електроприводу, а є лише кондиціонер та круїз-контроль.

Автомобіль чудово зберігся Фото: autoevolution.com

Під капотом встановлено стандартний 4,0-літровий V6 потужністю 239 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчастий автомат, а повний привід доповнено знижувальною передачею.

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Через тиждень Toyota FJ Cruiser виставлять на аукціон. Орієнтовна ціна позашляховика наразі не повідомляється, але вона може бути доволі високою.

Toyota FJ Cruiser планують продати Фото: autoevolution.com

Річ у тім, що зараз вживані Toyota FJ Cruiser користуються попитом і екземпляри в хорошому стані дорожчають останнім часом. Модель цінують за ретростиль і позашляхові якості.

Між іншим, невдовзі дебютує наступник Toyota FJ Cruiser, який збереже рамну конструкцію та стане дешевшим.

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