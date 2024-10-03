Гість із 2000-х: виявлено культовий 16-річний позашляховик Toyota в новому стані (фото)
Toyota FJ Cruiser — культова позашляхова модель у ретростилі. Автомобіль оснащений 4,0-літровим 239-сильним V6 та 5-ступінчастою автоматичною КПП.
У США виявили чудово збережений Toyota FJ Cruiser 2008 року. Знаменитий рамний позашляховик за 16 років проїхав усього 7760 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Toyota FJ Cruiser дуже мало експлуатувався та зберігався в гаражі – це справжня капсула часу. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані і навіть днище без іржі.
Примітно, що комплектація Toyota FJ Cruiser досить бідна. Його сидіння обшиті тканиною і не мають електроприводу, а є лише кондиціонер та круїз-контроль.
Під капотом встановлено стандартний 4,0-літровий V6 потужністю 239 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчастий автомат, а повний привід доповнено знижувальною передачею.
Через тиждень Toyota FJ Cruiser виставлять на аукціон. Орієнтовна ціна позашляховика наразі не повідомляється, але вона може бути доволі високою.
Річ у тім, що зараз вживані Toyota FJ Cruiser користуються попитом і екземпляри в хорошому стані дорожчають останнім часом. Модель цінують за ретростиль і позашляхові якості.
Між іншим, невдовзі дебютує наступник Toyota FJ Cruiser, який збереже рамну конструкцію та стане дешевшим.
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