Знаменита капсула часу: на продаж виставили BMW M5 E39 у новому стані (фото)

BMW M5 E39 — культовий спортивний седан, який зараз дуже цінується колекціонерами. Автомобіль оснащений 4,9-літровим V8 на 400 сил і здатний розігнатися до сотні за 5 с.

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У США продається ідеально збережений седан BMW M5 2000 року. Знамените спортивне авто проїхало усього 1019 км, тому його оцінили в 280 000 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії-продавця.

Автомобіль оцінили в $280 000

Цей BMW M5 E39 майже не експлуатувався і зберігався в опалюваному гаражі. Спортивний седан в ідеальному стані і виглядає так, ніби щойно придбаний в автосалоні. Його салон, кузов та силовий агрегат чудово збереглися.

Спортивний седан чудово зберігся

До того ж, BMW M5 багато оснащений – його салон оздоблено шкірою Nappa, є двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід сидінь, навігація з дисплеєм, аудіосистема з CD-чейнджером та 14 динаміками.

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Седан BMW M5 E39 оснащений 4,9-літровим V8, який розвиває 400 к. с. і 500 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Під капотом встановлено 400-сильний V8

У наші дні спортивні BMW M5 E39 дуже цінуються колекціонерами і ціни на авто в гарному стані різко зросли останнім часом.

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