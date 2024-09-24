Знаменитая капсула времени: на продажу выставили BMW M5 E39 в новом состоянии (фото)

BMW M5 E39 — культовый спортивный седан, который сейчас очень ценится коллекционерами. Автомобиль оснащен 4,9-литровым V8 на 400 сил и способен разогнаться до сотни за 5 с.

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В США продается идеально сохранившийся седан BMW M5 2000 года. Знаменитое спортивное авто проехало всего 1019 км, поэтому его оценили в 280 000 долларов. Об этом сообщается на сайте компании-продавца.

Автомобиль оценили в $280 000

Этот BMW M5 E39 почти не эксплуатировался и хранился в отапливаемом гараже. Спортивный седан в идеальном состоянии и выглядит так, будто только что приобретен в автосалоне. Его салон, кузов и силовой агрегат отлично сохранились.

Спортивный седан прекрасно сохранился

К тому же, BMW M5 богато оснащен — его салон отделан кожей Nappa, есть двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений, навигация с дисплеем, аудиосистема с CD-чейнджером и 14 динамиками.

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Седан BMW M5 E39 оснащен 4,9-литровым V8, который развивает 400 л. с. и 500 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Под капотом установлен 400-сильный V8

В наши дни спортивные BMW M5 E39 очень ценятся коллекционерами и цены на авто в хорошем состоянии резко выросли в последнее время.

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