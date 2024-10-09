В заброшенном поместье обнаружили культовый седан BMW M5 E34 (видео)

BMW M5 E34 — ценная коллекционная модель, которая выпускалась с 1998 по 1996 год. Спортивный седан комплектовался рядными шестерками мощностью 315 и 340 сил.

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В США обнаружили заброшенный седан BMW M5 90-х годов. Культовое спортивное авто стоит в гараже на территории дорого поместья. О нем рассказали в видео на Youtube-канале BigBankz.

Этот особняк в штате Джорджия стоимостью 1,5 миллиона долларов с 1996 года принадлежал состоятельному американскому врачу, который увлекался автомобилями и гонками. Соседи рассказали, что его повседневным авто был Porsche.

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Кроме того, они сообщили, что в 2015 году врач с женой собрали вещи, загрузили Porsche в трейлер и уехали в неизвестном направлении. С тех пор дом стоит заброшенным.

За 9 лет бездомные устроили беспорядок в доме, однако его роскошное убранство сохранено. Также внутри обнаружили произведения современного искусства и большую коллекцию масштабных моделей авто.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Седан BMW M5 E34 стоит в гараже, среди куч хлама. Он грязный, но в целом хорошо сохранился. Примечательно, что задний номер авто — американский, а передний — транзитный немецкий. Установлено, что седан не ездил с 2008 года.

Заряженный BMW M5 E34 выпускали с 1998 по 1995 год и всего собрали 12 254 авто. Их комплектовали рядными шестерками объемом 3,5 л (315 л. с.) и 3,8 л (340 л. с.) и механической КПП.

Ранее Фокус рассказывал о редком заряженном Ford Mustang 1969 года за $300 000, который почти полвека простоял в гараже.

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