Раритеты под открытым небом: обнаружена большая заброшенная коллекция ретроавто (видео)

Ретроавто десятилетиями ржавеют во дворе дома в Техасе. В коллекции обнаружили сразу семь винтажных Chevrolet Corvette, а также Ford Mustang, Chevrolet Camaro и Mercury Cougar.

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В США нашли огромную заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Десятки автомобилей ржавеют под открытым небом. О них рассказал в видео на Youtube блогер thecorvetteben.

Ретроавто стоят на большом участке во дворе дома вблизи города Форт-Уорт в штате Техас. За годы на улице они покрылись ржавчиной и частично разграблены — с них поснимали некоторые запчасти.

Больше всего в коллекции собрано Chevrolet Corvette Фото: скриншот / YouTube

Оказалось, что все машины принадлежали одному человеку. Американец начал коллекционировать авто с 1976 года, покупая каждый год новый Chevrolet Corvette. Он недолго эксплуатировал спорткары, оставлял их во дворе и пересаживался на новые машины.

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Таким образом техасец собрал семь Chevrolet Corvette третьего и четвертого поколения. Кроме того, он покупал Chevrolet Camaro и Monte Carlo, Ford Mustang, Mercury Cougar и другие автомобили. Вскоре у него собралась целая заброшенная коллекция.

Реставрацию авто признали нецелесообразной Фото: скриншот / YouTube

Интересно, что блогер thecorvetteben решил проверить все Chevrolet Corvette и определил, что восстанавливать их нецелесообразно. Впрочем, автомобили еще до конца не разграблены и могут быть донорами комплектующих.

Кстати, недавно еще одну заброшенную коллекцию Chevrolet Corvette выставили на аукцион.

Также Фокус рассказывал о заброшенной коллекции винтажных ретроавтомобилей в Украине.