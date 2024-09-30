Раритети просто неба: виявлено велику занедбану колекцію ретроавто (відео)

Ретроавто десятиліттями іржавіють на подвір'ї будинку в Техасі. У колекції виявили одразу сім вінтажних Chevrolet Corvette, а також Ford Mustang, Chevrolet Camaro і Mercury Cougar.

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У США знайшли величезну покинуту колекцію старовинних автомобілів. Десятки автомобілів іржавіють просто неба. Про них розповів у відео на Youtube блогер thecorvetteben.

Ретроавто стоять на великій ділянці у дворі будинку поблизу міста Форт-Ворт у штаті Техас. За роки на вулиці вони покрилися іржею і частково розграбовані – з них познімали деякі запчастини.

Найбільше в колекції зібрано Chevrolet Corvette Фото: скриншот / YouTube

Виявилося, що всі машини належали одній особі. Американець почав колекціонувати авто з 1976 року, купуючи щороку новий Chevrolet Corvette. Він недовго експлуатував спорткари, залишав їх у дворі і пересідав на нові машини.

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Таким чином техасець зібрав сім Chevrolet Corvette третього та четвертого покоління. Крім того, він купував Chevrolet Camaro і Monte Carlo, Ford Mustang, Mercury Cougar та інші автомобілі. Невдовзі у нього зібралася ціла занедбана колекція.

Реставрацію авто визгнали недоцільною Фото: скриншот / YouTube

Цікаво, що блогер thecorvetteben вирішив перевірити усі Chevrolet Corvette і визначив, що відновлювати їх недоцільно. Утім, автомобілі ще до кінця не розграбовані та можуть бути донорами комплектуючих.

До речі, нещодавно ще ону занедбану колекцію Chevrolet Corvette виставили на аукціон.

Також Фокус розповідав про покинуту колекцію вінтажних ретроавтомобілів в Україні.